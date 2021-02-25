Бывшего спасителя европейской экономики назвали новым «тяжеловесом» ЕС

Bloomberg назвал бывшего главу Европейского центробанка (ЕЦБ) и нынешнего премьер-министра Италии Марио Драги, получившего репутацию спасителя европейской экономики за организацию программ экстренной помощи во время долговых кризисов, новым «тяжеловесом» Евросоюза.

Агентство указывает на тяжелую ситуацию, в которой оказались признанные политические лидеры ведущих стран ЕС. Так, немецкий канцлер Ангела Меркель готовится сложить полномочия в сентябре, а французского президента Эммануэля Макрона ждут непростые перевыборы.

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В этих условиях Драги способен взять инициативу в формировании политической и экономической повестки ЕС на себя. При этом он будет пользоваться уважением, заслуженным за годы работы в ЕЦБ. Опрошенные агентством политики и экономисты называют Драги нетипичным главой центробанка и необычным технократом.

Также отмечается, что новый итальянский премьер умел находить общий язык с оппонентами, придерживавшимися различных взглядов, например, с убежденным социалистом, министром финансов Греции Яннисом Варуфакисом. Кроме того, именно его аргументы и влияние позволили запустить программы помощи проблемным экономикам Греции, Кипра, Ирландии и других стран, столкнувшихся с долговым кризисом на протяжении 2010-х. Также он выступал инициатором нескольких программ количественного смягчения, призванных стимулировать европейскую экономику.

Однако специалисты сохраняют определенный скептицизм относительно политического будущего Драги из-за возможных внутренних разногласий и противодействия оппозиции. К тому же влияние пандемии коронавируса может оказаться серьезнее ожиданий самого Драги.