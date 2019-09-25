В Европе признали бессилие перед кризисом

У мировых центробанков, таких как Европейский центробанк (ЕЦБ) или Федеральная резервная система (ФРС) в США, не осталось инструментов, чтобы смягчить экономический кризис, если тот случится. Об этом на конференции Sibos 2019 в Лондоне заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг, передает CNBC.

По его словам, сейчас наибольшее беспокойство вызывает целая серия финансовых и геополитических рисков. Среди них — ситуации в Гонконге и на Ближнем Востоке.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Севинг заметил, что мир находится перед лицом «экстраординарной макроэкономической ситуации, которую чрезвычайно сложно предсказать», к тому же изменчивость может еще возрасти.

Также глава Deutsche Bank раскритиковал действия ЕЦБ. В сентябре регулятор установил ставку по депозитам на уровне минус 0,5 процента. «Очень немногие экономисты верят, что такие дешевые деньги дадут эффект», — подчеркнул он, добавив, что такое мнение разделяют и клиенты Deutsche Bank.

Ранее Севинг указывал, что в долгосрочной перспективе отрицательные процентные ставки могут уничтожить финансовую систему. Это случится, если клиенты начнут забирать свои деньги, а банки — рушиться один за другим. ЕЦБ использует снижение ставки с 2014 года, при этом Кристин Лагард, которая сменит на посту главы ЕЦБ уходящего Марио Драги, указала, что продолжит такую политику.

Российские банки тоже теряют средства из-за снижения ставок. В связи с этим крупные финансовые организации попросили Центробанк России разрешить вводить отрицательные ставки по банковским вкладам. Регулятор сейчас прорабатывает вопрос, в Минфине заявили, что не против.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!