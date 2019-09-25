Российские банки возьмут пример с Европы

Министерство финансов России не возражает, если банкам разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сообщает Reuters. Ранее такие меры были приняты Европейским центробанком (ЕЦБ).

Об этой возможности рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова. По ее словам, с такой просьбой к регулятору обратились крупные банки, и сейчас в ЦБ изучают, насколько проблема критична, а также ее масштаб.

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Поводом для просьбы, отмечают в кредитных организациях, стала невозможность размещать все привлеченные средства в иностранных валютах в России. Их приходится отправлять в иностранные банки, где заработать нельзя.

В сентябре ЕЦБ установил ставку по депозитам на уровне минус 0,5 процента. Последние годы она также держалась на отрицательном уровне — минус 0,4 процента. В связи с этим ряд европейских банков, например, швейцарские и датские, уже принимают вклады клиентов по отрицательным ставкам.

В июле этого года российский банк «Авангард» решил полностью отказаться от вкладов в евро. Держателям вкладов предложили забрать средства, а в противном случае доплачивать за их хранение 1,9 тысячи рублей в месяц, если сумма вклада составляет от 10 тысяч до 100 тысяч евро, или 0,1 процента, если вклад больше 100 тысяч евро.

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