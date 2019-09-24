Российские банки захотели последовать примеру Европы

Банк России думает над возможностью дать банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — объяснила она. По ее словам, инициатива принадлежит банкам, и решение по ней пока не принято. Данилова добавила, что для реализации идеи потребуется серьезно поменять законодательство.

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По словам представителя ЦБ, банки попросили разрешить им поступать так из-за возникших проблем. Привлеченные средства приходится размещать за границей в иностранных банках, а это приводит к ущербу.

Многие европейские банки уже принимают вклады по отрицательной ставке, то есть клиентам приходится доплачивать за хранение своих средств. Такая практика, например, принята в ряде швейцарских и датских банков. Европейский центробанк 12 сентября снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента.

В июле этого года российский банк «Авангард» решил полностью отказаться от вкладов в евро, а держателям вкладов предложил после истечения их срока либо забрать средства, либо доплачивать за их хранение 1,9 тысячи рублей в месяц, если сумма вклада составляет от 10 тысяч до 100 тысяч евро, и 0,1 процента, если больше.

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