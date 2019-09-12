Европейские банки приблизились к краху

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 12 сентября снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента после трехлетней паузы и объявил о возобновлении программы количественного смягчения с 1 ноября. В рамках программы регулятор будет ежемесячно скупать активы на 20 миллиардов евро, передает Reuters.

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Основную ставку рефинансирования, которая определяет стоимость кредитования в экономике, ЕЦБ оставил на прежнем уровне в 0,0 процента. Ставка экстренного кредитования для банков составила 0,25 процента.

Отрицательная процентная ставка по депозитам означает, что банки, хранящие средства на счете регулятора, вместо того, чтобы получать за это процент, сами вынуждены платить его ЕЦБ. К этому инструменту регулятор прибегает для того, чтобы стимулировать банки не хранить деньги на счетах, а вкладывать их в экономику и разгонять ее.

Программа количественного смягчения подразумевает массовую скупку государственных облигаций. В результате доходность этих бумаг на фоне возросшего спроса снижается. К этому инструменту ЕЦБ прибегает, когда не может больше понижать ставку ради стимулирования экономики.

Ранее представители европейской банковской системы заявили, что ежегодно теряют миллиарды евро из-за отрицательных процентных ставок. Они высказали опасения, что дальнейшее понижение их уровня может стать тяжелым ударом для банков и в перспективе привести сначала к краху кредитных учреждений, а затем и к обрушению финансовой системы.

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