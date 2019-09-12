Европа оказалась на грани банковского краха

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится на заседании 12 сентября еще сильнее снизить ставку по депозитам, которая уже находится на уроне минус 0,4 процента. Решение станет тяжелым ударом для банков и их клиентов, пишет Bloomberg.

Предполагается, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до минус 0,5 процента. «Политика ЕЦБ в области процентных ставок является тяжелым бременем. В долгосрочной перспективе отрицательные процентные ставки могут разрушить финансовую систему», — сказал топ-менеджер Deutsche Bank Кристиан Севинг.

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Регулятор с 2014 года использует снижение ставки в качестве одного из главных инструментов по стимулированию пробуксовывающей экономики ЕС. С его помощью ЕЦБ заставляет кредитные учреждения вкладывать свободные средства в экономику через кредитование других банков или предприятий, а не хранить их на счете регулятора (за это банку придется доплачивать из собственного кармана).

Из-за отрицательной ставки по депозитам финучреждения несут убытки. В Deutsche Bank заявили, что им такая политика может обойтись в сотни миллионов евро только в 2019 году. В общей сложности европейские банки с 2014 года потеряли из-за отрицательных ставок по депозитам 23 миллиарда евро.

Финансовые потери из-за отрицательной ставки банки переложили на своих корпоративных клиентов. Однако при дальнейшем смягчении политики ЕЦБ им придется компенсировать потери и за счет клиентов-физлиц. «Банкам придется опустить ставку по депозитам [для физлиц], и это, разумеется, вызовет бурную реакцию», — сказал бывший вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.

В случае изменений условий по депозитам физлица просто заберут собственные средства со счета. Между тем сбережения клиентов-физлиц являются ключевым источником средств для банков, и отток этих средств может привести к краху банков, а затем и финансовой системы.

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