В Италии мафия занялась помощью экономике

В разгар пандемии коронавируса, приведшей к масштабному экономическому кризису, в Италии местные мафиозные структуры начали оказывать денежную помощь малому и среднему бизнесу. Об этом сказано в регулярном докладе Следственного директората по борьбе с мафией (DIA), пишет VTimes.

Однако авторы указывают, что речь не идет об альтруизме. Так криминал пытается поставить получателей «социальных пособий» под свой контроль, чтобы в дальнейшем использовать их для отмывания денег. Преступники сначала предлагают поддержку, а когда владелец бизнеса соглашается на нее, переходят к традиционным методам запугивания.

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Исследование касается периода с января по июнь прошлого года. Как правило, оно выходит два раза в год, нынешний доклад стал первым с начала пандемии. Наиболее внимание в нем традиционно уделяют трем главным группировкам — «Ндрангета» (самая влиятельная в Италии), «Коза ностра» и «Каморра».

В материале отмечается, что мафия понесла серьезные убытки из-за карантина. Пострадали скупка и сбыт краденого, ухудшились поставки контрафактной продукции, стало меньше грабежей. Из-за этого криминальным структурам приходится искать новые способы получить доход.

В конце прошлого года СМИ отмечали, что в Италии перед продовольственными банками начали появляться очереди. В том числе них стояли квалифицированные рабочие с предприятий, которые вынуждены были закрыться, или бывшие бизнесмены.