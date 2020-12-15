В европейской стране выстроились очереди за едой

В одном из крупнейших городов Италии, Милане, в преддверии католического Рождества выстроились очереди перед продовольственными банками, пишет Reuters.

По словам руководителей миланских общественных организаций, управляющих продовольственными банками, число людей, приходящих за бесплатной едой, значительно увеличилось за время пандемии коронавируса и продолжает расти.

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Многие из тех, кто сейчас приходят к продовольственным банкам, в недавнем прошлом занимались бизнесом или были квалифицированными наемными работниками, однако из-за закрытия большинства компаний столкнулись с бедственным финансовым положением.

Особенно показательным является то обстоятельство, что трудности испытывает Милан. Долгие годы город и регион Ломбардия, в котором он находится, считались локомотивом итальянской экономики и исключением из общих проблем страны.

Италия первой из европейских стран столкнулась с масштабным распространением коронавируса. Местная экономика сильно пострадала от кризиса, что только усугубило уже имевшиеся проблемы, в том числе со слишком высокой долговой нагрузкой. Ожидается, что страна станет одним из главных получателей общеевропейской помощи, в том числе через специальный фонд на 750 миллиардов евро, создаваемый за счет заимствований от имени Еврокомиссии.