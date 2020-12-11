Главная экономика Европы приняла бюджет с миллиардными долгами

Бундестаг Германии принял в окончательном чтении проект бюджета на 2021 год. Об этом пишет ТАСС.

Бюджет на следующий год составит 498,6 миллиарда евро. Из них 179,8 миллиарда евро — в качестве долговых заимствований. В текущем году долги главной экономики Европы станут равны 218 миллиардам евро. Это самая большая сумма за всю историю ФРГ. С 2015 года Германия принимала бездефицитный бюджет и не брала займов.

На помощь предприятиям, таким как рестораны и бары, страна выделила в этом месяце 14 миллиардов евро. Продление помощи до декабря будет стоить еще 20 миллиардов евро.

Экономика Германии выросла в третьем квартале 2020 года на рекордные 8,5 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении ВВП сократился на четыре процента. По оценке аналитиков, в 2020 году экономика страны снизится на 5,4 процента, а в 2021-м вырастет на 4,7 процента.