Названа наименее пострадавшая от кризиса европейская страна

Среди всех стран ЕС экономика Литвы меньше всего пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Европейская комиссия считает, что у Литвы будет самое незначительное сокращение ВВП (2,2 процента) среди стран Евросоюза. Эксперты назвали Литву в каком-то смысле победителем: ее экономика не зависит от туристов, фермеры получили хороший урожай, а логистические компании выиграли, поскольку люди увеличили количество покупок в интернете.

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Всплеск спроса на онлайн-сервисы привел к тому, что во втором квартале продажи компаний, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями, выросли почти на 50 процентов.Более того, Литва молниеносно отреагировала на первую волну коронавируса. Карантин был введен, когда заболело всего семь человек.

Такая мера сделала ее одной из наименее пострадавших стран в Европе. «Победы в области здравоохранения способствовали быстрому восстановлению экономики», — сказал главный экономист INVL Asset Management в Вильнюсе Индре Генит-Гечене. У бизнеса тоже была череда успешных лет. Компании имели большие финансовые резервы, которые помогли им выжить, отмечают эксперты.

Власти заявили, что с финансами у них проблем нет, у государства накоплено достаточно средств. Потребители воодушевились: всего через два месяца розничные продажи вернулись к уровню, предшествовавшему локдауну. Годы профицита бюджета привели к тому, что кредитный рейтинг Литвы поднялся до того же уровня, что и рейтинг Японии. Правительство смогло предоставить программу отпусков, отсрочить уплату налогов и субсидировать самозанятых работников.

Падение ВВП еврозоны во втором квартале этого года составило 15 процентов, США — 32,9 процента, российская экономика сократилась на 8,5 процента. В третьем квартале экономика ЕС выросла на 12,7 процента по сравнению с предыдущим.