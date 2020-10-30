Экономика Франции и Испании показала рекордный рост

ВВП еврозоны в третьем квартале этого года вырос на 12,7 процента по сравнению с предыдущим, такие данные опубликовало Европейское статистическое управление (Eurostat).

Самый большой рост ВВП показала Франция (на 18,2 процента), что стало квартальным рекордом. Также увеличилась экономика Испании (16,7 процента), Италии (16,1 процента) и Германии (8,2 процента). Для ЕС в целом ВВП за третий квартал остается на 4,3 процента ниже аналогичного периода 2019 года.

Однако новые меры по борьбе со второй волной коронавируса могут привести к росту безработицы, закрытию многих предприятий, экономическому спаду, а также к увеличению государственного долга, считают эксперты.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября. Карантин также вводится во всей Франции с 30 октября до 1 декабря.