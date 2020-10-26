Ситуацию с коронавирусом во Франции сочли критической

Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической. Об этом он заявил в эфире радиостанции BFMTV.

По его словам, число заразившихся во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи. «Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации», — сказал он.

Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, которая началась во Франции в марте. Он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения в стране будет ощущаться в следующие три недели «на уровне отделений реанимации».

В середине октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Французский лидер отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. Политик сообщил, что в государстве вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00. Позже стало известно, что это решение обошлось экономике страны более чем в два миллиарда евро.