Главная экономика Европы показала рекордный рост

Экономика Германии выросла в третьем квартале 2020 года на рекордные 8,5 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны.

В годовом выражении ВВП главной экономики Европы сократился на 4 процента. Потребительские расходы в июле-сентябре подскочили на 10,8 процента относительно предыдущего квартала, а государственные расходы увеличились на 0,8 процента.

В апреле-июне экономика ФРГ упала на 9,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,3 процента в годовом выражении. По оценке аналитиков, в 2020 году ВВП Германии сократится на 5,4 процента, а в 2021-м вырастет на 4,7 процента.

Германия столкнулась с новыми трудностями после того, как всплеск заболеваемости коронавирусом заставил правительство принять новые ограничения. Бундесбанк отметил, что серьезный удар был нанесен по экспорту. Однако регулятор ожидает, что экономика пострадает не так сильно, как после локдауна в марте и апреле.