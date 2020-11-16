ВВП Германии может сократиться в последние три месяца нынешнего года. Главная экономика Европы столкнулась с новыми трудностями после того, как всплеск заболеваемости коронавирусом заставил правительство принять новые ограничения. Об этом пишет Bloomberg.

Бундесбанк отмечает, что серьезный удар был нанесен по экспорту. В целом регулятор ожидает, что экономика пострадает не так сильно, как после локдауна в марте и апреле. Банк указывает на то, что по-прежнему трудно принять верные меры, которые бы эффективно сдерживали пандемию и не разрушали экономику.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовит новый пакет стимулов в ответ на возможную двойную рецессию в еврозоне в последнем квартале года. Организация сосредоточится на экстренных покупках облигаций и долгосрочных займах, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По оценке аналитиков, в 2020 году экономика Германии сократится на 5,4 процента, а в 2021-м вырастет на 4,7 процента. Новый прогноз хуже представленного весной — тогда эксперты ожидали падения экономики в текущем году на 4,2 процента и роста в будущем на 5,8 процента.