Инфекционист назвал главный «коронавирусный» страх

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал URA.RU, что в начале пандемии главным страхом, который распространился в обществе, было то, что повторное заражение COVID-19 может резко повысить шансы пациента на летальный исход. Однако, как сообщил специалист, таким эффектом обладает лихорадка денге.

Он заявил, что так называемая Геморрагическая лихорадка денге есть в Индии и Таиланде, где эффект усиленного антитела при первой болезни проявляется в точности как ОРВИ, с температурой и соплями. Однако, заболевая во второй раз, это клиника геморрагической лихорадки, с высокой температурой, кровотечениями и высокой вероятностью смертности. При коронавирусе таких проявлений нет, пояснил эксперт.

Доктор отметил, что если бы COVID-19 обладал свойствами геморрагической лихорадки, это было бы схожим с биологическим оружием. «Если возвращаться к лихорадке денге, она не распространяется так широко и не представляет глобальной опасности только из-за того, что заражение идет через определенных комаров, то есть, не воздушно-капельным путем. А если бы был такой вирус, который имеет антитело усиленного эффекта, распространялся респираторным путем, это почти биологическое оружие», — рассказал Акинфиев.

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко считает, что коронавирус не способен мутировать таким образом, чтобы иметь схожей с лихорадкой денге эффект.

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко спрогнозировала, какой в дальнейшем будет ситуация по коронавирусу осенью. По ее мнению, число привитых от COVID-19 россиян в Москве и России недостаточно для спокойного прохождения осени.