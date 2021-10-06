Показана бесполезность распространенного метода лечения COVID-19

Международная команда исследователей показала, что переливание плазы крови перенесших коронавирусную инфекцию не помогает в лечении критически больных пациентов с COVID-19. Статья ученых опубликована в Journal of the American Medical Association.

В клиническом исследовании эффективности распространенного метода лечения COVID-19 приняли участие более двух тысяч человек с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. На протяжении трех недель ученые наблюдали, выживут ли участники экспериментальной — получивших две донорские единицы плазмы — и контрольной групп без необходимости искусственной вентиляции легких.

Исследование было остановлено после того, как команда с вероятностью в 99 процентов установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Уровень смертности в экспериментальной группе составил 37 процентов, в контрольной — 38. Причину этого ученым установить не удалось. «Мы предполагаем, что это может быть комбинация слишком низкого числа в плазме высококачественных антител и слишком большого прогресса болезни у пациентов», — отмечает один из ведущих авторов исследования Дерек Ангус.

В то же время этот метод лечения улучшил состояния 126 пациентов с ослабленным иммунитетом — однако, указывают исследователи, выборка слишком мала для того, чтобы можно было приходить к каким-либо выводам.

Ранее в Британском медицинском журнале было опубликовано исследование, согласно которому плазма выздоровевших от коронавируса оказалась бесполезна в лечении новых заболевших.