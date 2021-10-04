В России представили прибор для защиты от вирусов

В России разработали новое устройство для защиты от вирусов. На форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште представили прибор под названием «ТОР», который подавляет вирусы посредством электромагнитного излучения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что аналогов у российской разработки не существует. «Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, за 15 минут работы обеспечивает человеку защиту от заражения коронавирусной инфекцией в течение суток», — подчеркнул замминистра.

По его словам, такой прибор установили в зале, где проводится форум. По окончании организаторы соберут статистику заболеваемости.

РИА Новости сообщает, что «ТОР» разработан научным центром Концерна «Гранит». Прибор создает волновой антидот к излучаемому спектру РНК SARS-CoV-2. Это позволяет успешно подавлять коронавирус.

Ранее в Китае предсказали появление нового вируса. Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что в будущем мир может столкнуться с «вирусом X».

В сентябре исследователи из США опубликовали статью о модификации SARS-CoV-2. Ученые изменили геном коронавируса, что позволило отслеживать его распространение в реальном времени.