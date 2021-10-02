Раскрыты семь отличающих коронавирус от гриппа признаков

Британские биологи назвали семь признаков, по которым коронавирус можно отличить от простуды или гриппа, пишет Express.

Раскрыть идентифицирующие факторы специалистам помогли восемь раундов тестирования, проведенные с июня 2020-го по январь 2021 года. Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что среди основных показателей инфекции — потеря или изменение запаха, вкуса. Кроме того, от других заболеваний COVID-19 отличают лихорадка, стойкий кашель, озноб, а также потеря аппетита и боль в мышцах. Первые четыре симптома в Великобритании используют для определения права пациента на ПЦР-тестирование.

По мнению медиков, люди, не имеющие ни один из этих симптомов, точно не болеют коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Наталья Гарскова заявила, что главными признаками коронавируса можно считать ломоту в теле и отсутствие обоняния, при ОРВИ подобных симптомов нет.