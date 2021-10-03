В Китае предсказали появление нового «вируса Х»

Глава CDC Гао Фу заявил, что человечество обязательно столкнется с «вирусом Х» в будущем

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем. На международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность он предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день мир столкнулся не только с пандемией коронавирусной инфекции, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».

Ученый отметил, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым «вирусом Х», характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время, добавил специалист.

Для работы над решением Гао Фу предложил «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination).

18 августа научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании индийским штаммом COVID-19. В организации отметили, что в регионах с высоким процентом заражения «дельта»-вариантом коронавируса больше страдает невакцинированное население.