Названо число генетически склонных к тяжелому течению COVID-19 россиян

Международная группа ученых из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов из немецкой клиники Шарите выяснила, что обладатели особого варианта гена, который регулирует функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в научном журнале Science Direct.

Речь о вариантах гена HLA. В исследовании приняли участие 435 пациентов старше 18 лет из Германии, Испании, Швейцарии и США с разной тяжестью течения COVID-19. Выяснилось, что есть достаточно частый вариант гена HLA-C (HLA-C*04:01), который в два раза повышает риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом.

С российской стороны в исследовании приняли участие специалисты из медико-генетического центра Genotek. Они использовали данные 13 тысяч пациентов центра и другие научные статьи, таким образом увеличив выборку исследования. Выяснилось, что этот ген есть у 13 процентов людей в России и Германии, у 16 процентов в Швейцарии и у 15 процентов в Испании.

Одно из возможных объяснений высокой уязвимости обладателей HLA-C к коронавирусной инфекции — то, что этот вариант может приводить к сниженной способности антител человека связываться с белками SARS-CoV-2, пояснил директор по продукту компании Genotek, эксперт рынка Национальной технологической инициативы Хелснет Александр Ракитько в беседе с «Известиями».

Ранее Университет Пастера совместно с Лаосским национальным университетом проверил и доказал версию о природном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Ученые смогли найти новые доказательства данной версии. На протяжении нескольких месяцев они наблюдали за 645 летучими мышами разных видов из Юго-Восточной Азии. По итогам исследования оказалось, что те мыши, которые обитают в известняковых пещерах Лаоса, являются носителями трех вирусов (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236), а также рецептора связывающего домена (RBD, часть белка, связывающего с человеческими клетками). В итоге специалисты заметили, что данный домен близок к уханьскому варианту патогена.