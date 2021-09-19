Ученые нашли подтверждение природного происхождения коронавируса

Университет Пастера совместно с Лаосским национальным университетом проверил и доказал версию о природном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Препринт исследования публикуется на сайте Nature, передает РИА Новости.

Ученые смогли найти новые доказательства данной версии. На протяжении нескольких месяцев они наблюдали за 645 летучими мышами разных видов из Юго-Восточной Азии. По итогам исследования оказалось, что те мыши, которые обитают в известняковых пещерах Лаоса, являются носителями трех вирусов (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236), а также рецептора связывающего домена (RBD, часть белка, связывающего с человеческими клетками). В итоге специалисты заметили, что данный домен близок к уханьскому варианту патогена.

Исследователи считают, что BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 — «ближайшие предки SARS-CoV-2», однако они не имеют в себе так называемого сайта расщепления фурином в S-белке, который помогает вирусу быстрее проникать в организм.

В заключение авторы работы заявили, что этот вывод стал еще одним доказательством их предположения, что SARS-CoV-2 появился и развился естественным образом. В скором времени ученые продолжат исследовать, может ли человек заразиться этим вирусом при контакте с летучими мышами.

Ранее ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем. Американские исследователи раскрыли опасность разных штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели эксперимент, попросив людей с разными вариантами COVID-19 трижды повторить алфавит или спеть песню.