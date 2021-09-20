Норвежский ученый поставил коронавирус в один ряд с сезонными инфекциями

Замдиректора FHI Бухольм: коронавирус можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями

Заместитель директора Норвежского института общественного здравоохранения (FHI) Гейр Бухольм заявил, что в нынешней ситуации коронавирус можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями. Его слова передает издание Verdens Gang.

«Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными изменениями», — заявил ученый. Он обратил внимание на то, что большинство людей, которые находятся в группе риска, вакцинированы, поэтому в последнее время больницы относительно свободны. Однако это не означает, что пандемия кончилась, потому что в развивающихся странах вакцинация не охватывает достаточное количество человек, добавил замдиректора FHI.

Согласно данным FHI, по состоянию на 20 сентября в стране были вакцинированы около 82 процентов жителей старше 18 лет от общего числа населения (более 3,5 миллиона человек).

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что при первых симптомах недомогания не существует отличий между коронавирусом, гриппом и простудой. Он добавил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечатся похожими препаратами.