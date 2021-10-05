Оценена заразность новых вариантов коронавируса

Канадские исследователи показали, что вызывающие обеспокоенность новые варианты SARS-CoV-2 обладают большей вирулентностью, чем исходный «уханьский». Статья ученых опубликована в Canadian Medical Association Journal.

Специалисты из Университета Торонто оценили более чем 212 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных с февраля по июнь 2021 года в провинции Онтарио. 76 процентов заболевших заразились «альфа», «бета» и «гамма»-вариантами, связанными с мутацией N501Y в S-белке коронавируса, повышающей его передаваемость. 2,8 процента заразились «дельта»-вариантом.

Обнаружилось, что такие люди были, как правило, моложе и у них реже встречались сопутствующие заболевания по сравнению с теми, кто заразился другими вариантами. При «альфа», «бета» и «гамма»-вариантах риск госпитализации пациентов был выше на 52 процента. Риск попасть в реанимационное отделение — на 89 процентов, умереть — на 51. Для «дельта»-варианта эти показатели составляли 108, 235 и 133 процента соответственно.

Кроме того, исследователи проанализировали эффект, оказываемый вакцинацией. «Показанные здесь эффекты свидетельствуют о значительной степени защиты вакцинами от смерти (около 80-90 процентов), даже если их получение не предотвращало заражение», — отмечают в своей работе авторы. По мнению исследователей, повышенная вирулентность вариантов SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность, приведет к значительно большему размаху пандемии коронавируса.

То, что большую заразность «альфа»-варианта коронавируса объясняет именно мутация N501Y, установили в феврале исследователи из Испании и Швеции. Мутантный вариант S-белка имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2 — основными «воротами» для коронавируса в клетку.