В России зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19

Оперштаб: в России выявили 929 смертей пациентов от COVID-19, это рекорд с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 929 смертей пациентов от COVID-19. О новом рекорде с начала пандемии коронавируса сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 6 октября, в Telegram-канале.

929 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране было зафиксировано 895 летальных исхода.

Всего в России за последние сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 662 560. Всего с начала пандемии скончались 212 625 человек.