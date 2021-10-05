В России назвали привилегии для COVID-free регионов

Регионы, которые объявили свою территорию свободной от коронавируса, могут получить гранты. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от COVID-19 в России связана с недостаточным уровнем вакцинации. Также он отметил, что в Кремле положительно относятся ко всем мерам в регионах, которые способствуют улучшению понимания необходимости вакцинироваться.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 895 смертей пациентов с коронавирусом за сутки, что является новым максимум с начала пандемии. Днем ранее было выявлено 883 летальных исхода.