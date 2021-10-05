В Кремле назвали причину высокой смертности от COVID-19 в России

Песков: высокая смертность от COVID-19 в России связана с недостаточным уровнем вакцинации

Высокая смертность от COVID-19 в России наблюдается из-за недостаточного уровня вакцинации в стране. Такую причину повышенной смертности пациентов с коронавирусом назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина — это недостаточный уровень вакцинированности», — заявил представитель Кремля. По словам Пескова, те, кто не сделал прививку, при заражении коронавирусом тяжело болеют и умирают.

Кроме того, он отметил, что Кремль положительно относится ко всем мерам в регионах, которые способствуют улучшению понимания необходимости вакцинироваться.

«Каждый регион имеет полномочия на то, чтобы продиктовать свои меры», — добавил пресс-секретарь президента.

За минувшие 24 часа в России зафиксировали рекордные 895 смертей пациентов с коронавирусом за сутки, что является новым максимум с начала пандемии. Сутками ранее было выявлено 883 летальных исхода.