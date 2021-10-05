Вирусолог объяснил рост смертности больных COVID-19 в России

Смертность пациентов с коронавирусом в России выросла из-за увеличения числа контактов между людьми, которое связано с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил «Москве 24» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

«Текущий пик эпидемии начался еще летом, немного снизился в августе. В сентябре все ожидаемо вернулись из отпусков, дети пошли в школу, выросло количество контактов между людьми», — объяснил вирусолог.

По мнению Скулачева, не болевшие COVID-19 и невакцинированные россияне надеются, что им удастся «проскочить», но мутации коронавируса слишком сильны. В частности, разновидность «дельта», распространившаяся в России, заразнее предыдущих штаммов, сказал вирусолог. В целом прирост по смертности в России идет за счет регионов, а не Москвы, отметил Скулачев.

За минувшие сутки умерли 895 пациентов с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии. Днем ранее в стране было зафиксировано 883 летальных исхода. В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 72 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с 4 августа.