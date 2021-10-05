Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что 67-летнего народного артиста России доставили в больницу 2 октября. У мужчины была продиагностирована коронавирусная инфекция с поражением легких на 25–50 процентов. Отмечается также, что болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

В настоящее время Гаркалин находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как тяжелое.

Актер известен отечественной публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.

В августе этого года стало известно, что Валерий Гаркалин получил травму головы во время отдыха в одном из заведений Москвы. Сообщалось, что он упал, после чего его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Отмечалось, что актеру не понадобилась госпитализация — его отпустили домой после обследования.