Гаркалин вспомнил историю о ползающем на коленях Меньшове

Советский и российский актер Валерий Гаркалин поделился историей о работе с покойным режиссером Владимиром Меньшовым над фильмом «Ширли-мырли». О ней он вспомнил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», опубликованном на YouTube.

Артист признался, что чувствовал нелюбовь кинематографиста и по совету коллеги Инны Чуриковой решил напрямую ему сообщить об этом. «Я ему крикнул: "Вы не любите меня". И такой гул прошелся по коридору [здания "Мосфильма"]. (...) Он упал на колени и стал мне подыгрывать, как подлинный артист. Владимир Валентинович пополз к моим ногам, обнял их и сказал: "Я тебя люблю! Ну как мне доказать свою любовь?"» — поделился воспоминаниями Гаркалин.

По его словам, позднее они обсуждали с режиссером этот инцидент. Тогда Меньшов рассказал Гаркалину, что услышав его крик в коридоре, подумал, что актер сошел с ума от перегрузки на съемочной площадке, где ему приходилось играть сразу три разные роли.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года 5 июля из-за последствий коронавирусной инфекции. Как режиссер он снял такие фильмы, как «Ширли-мырли», «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Последняя картина была удостоена кинопремии «Оскар».