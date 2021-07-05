Карен Шахназаров высказался о смерти Владимира Меньшова

Российский режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования родным и близким покойного кинематографиста Владимира Меньшова. Его слова приводит телеканал «360» на своем сайте.

«Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная», — высказался Шахназаров, добавив, что считал кинематографиста своим лучшим другом.

Назвав смерть Меньшова большой потерей для отечественного кино, Шахназаров подчеркнул, что эти «банальные слова наполняются огромным смыслом», когда речь идет о фигуре Меньшова. Гендиректор «Мосфильма» добавил, что с Меньшовым ушла эпоха советского кинематографа.

В понедельник, 5 июля сообщалось, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Он скончался на 82-м году жизни. Позже стали известны подробности болезни покойного кинематографиста, у Меньшова была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.