Внук Меньшова произнес речь на похоронах режиссера

Внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин, сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой, стал единственным членом семьи скончавшегося, произнесшим речь на его похоронах. Об этом пишет портал NEWS.ru.

«Я буду говорить от лица семьи. Мы решили, что никто из семьи больше не будет высказываться, только я», — объяснил Гордин.

Он рассказал, что в семье Меньшова не называли дедушкой: «Мы всегда говорили "дед". Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта школа в первую очередь воспитывает людей».

«Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал дед», — добавил Гордин. Он показал собравшимся видеоролик из кадров фильмов, в которых снялся Меньшов.

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Церемония прощания с Меньшовым началась 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов в Москве. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года 5 июля из-за последствий коронавирусной инфекции. Он снял такие фильмы, как «Ширли-мырли», «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Последняя лента была удостоена премии «Оскар».

