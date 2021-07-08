Вера Алентова посетила церемонию прощания с Владимиром Меньшовым

Советская и российская актриса Вера Алентова посетила московский Дом Кино, чтобы проститься с супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом сообщает ТАСС.

В холле Дома кино стоит портрет Меньшова, рядом с ним разместили венки и множество цветов. Гроб установлен на сцене. В помещении учитываются требования социальной дистанции. По информации издания, за первые 15 минут с начала церемонии проводить в последний путь народного артиста СССР пришло более сотни людей.

Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым после прощания сегодня, 8 июля.

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Артист скончался 5 июля от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. У Меньшова была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Народному артисту СССР был 81 год.