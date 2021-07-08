В Москве началась церемония прощания с Владимиром Меньшовым

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым началась в Доме кино Союза кинематографистов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В холле Дома кино установлен портрет Меньшова в окружении цветов и венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов. В здании играет тихая музыка. Проститься с артистом пришли десятки друзей, коллег и почитателей его творчества.

Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

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Артист скончался 5 июля от последствий COVID-19. Отмечается, что у него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Ему был 81 год.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, режиссер и актер, а также лауреат премии «Оскар». Он прославился как автор таких известных картин, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».