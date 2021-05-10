Народный артист Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тысяч рублей

Народный артист Валерий Гаркалин пожаловался, что из-за возраста он стал невостребованным в кино. Об этом пишет Nation News.

«Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь», — признался актер. По его словам, суммы, которые предлагают в театре, не соответствуют представлениям о том, как может оплачиваться его труд.

Гаркалин рассказал, что за спектакль ему в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50 тысяч. «За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — заявил он.

Он пояснил, что комедия «Ширли-мырли» сыграла с актером злую шутку. Все стали воспринимать его исключительно как комедийного актера и перестали предлагать серьезные, драматические роли.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Она призналась, что ее начисления складываются из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.