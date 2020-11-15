Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, выпуск доступен на YouTube.

В разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой бывшая спортсменка призналась, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел занимавший тогда пост министра спорта (с 2002-го по 2004-й — прим. «Ленты.ру») хоккеист Вячеслав Фетисов.

В первое время надбавка составляла около 15 тысяч рублей, что в то время было огромными средствами, отметила Бестемьянова. Впоследствии сумма неоднократно индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч.

В общей сложности бывшая фигуристка получает 85-90 тысяч рублей. «У меня так много забот, мне этого не хватает», — поделилась она. Кроме того, как пенсионерка и ветеран труда Бестемьянова имеет льготы на оплату ЖКХ и бесплатный проезд. Кроме того, ей положены бесплатные поездки в санатории и специальное лечение, однако к этим услугам она никогда не прибегала.

60-летняя Бестемьянова — советская фигуристка в спортивных танцах на льду, олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР. Выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным, а ее тренером была Татьяна Тарасова.