Иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на размер пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии, пожаловавшись на то, что ему не дают звание народного артиста России. Его слова передает «Собеседник».

«Есть категория [людей], которым я неинтересен. Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей — как хочешь, так и живи», — возмутился 63-летний Акопян.

Иллюзионист напомнил, что «объездил полмира, привозил чемоданами валюту родине», однако после распада СССР оказался никому не интересен. «Раз страна считает, что я не заслужил — значит, так тому и быть… Все заслуги — в прошлом!» — сказал он.

Ранее на размер своей пенсии пожаловался 62-летний певец Валерий Сюткин, отметивший, что размер его социальных выплат «не производит фурора».