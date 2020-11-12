Валерий Сюткин пожаловался на размер пенсии

Певец Валерий Сюткин пожаловался на размер своей пенсии, заявив, что она «не производит фурора». Об этом пишет URA.ru.

Артист заявил, что в 62 года он продолжает активно работать, чтобы содержать семью. Он уточнил, что не жалуется на выплаты по старости, в данном случае он просто «констатирует факт».

Сюткин заявил, что его работа позволяет достойно содержать семью. «Семье нужны дополнительные средства, а я главный добытчик. Это реальный стимул, чтобы трудиться», — отметил артист.

Летом Сюткин стал отцом в четвертый раз. Он объявил, что у его 45-летней жены Виолы родился сын. Музыкант опубликовал фотографию с новорожденным, закрыв его лицо смайликом с изображением льва. Мальчика назвали Лео.

В октябре народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии. По словам Виторгана, ему приходится подрабатывать, чтобы покрыть все свои расходы. Виторган признался, что не помнит точного размера пенсии. Он отметил, что народные артисты России получают прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, и его ежемесячное пособие составляет около 50 тысяч. Артист заверил, что «любой пенсионер почти в любой стране» сегодня пожалуется на размер своей пенсии.