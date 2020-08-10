Певец Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

62-летний Сюткин объявил, что у его 45-летней жены Виолы родился сын. Музыкант опубликовал фотографию с новорожденным, закрыв его лицо смайликом с изображением льва.

Мальчика назвали Лео. Об этом представитель артиста Александр Шоболов рассказал «Пятому каналу».

Валерий Сюткин — заслуженный артист России и автор текстов песен для рок-группы «Браво». После ухода из коллектива в 1995 году музыкант создал группу «Сюткин и Ко» и записал с ней несколько альбомов. В 2019 году стал наставником восьмого сезона шоу «Голос».