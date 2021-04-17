Роберт Де Ниро пожаловался на бедность из-за разорительных трат бывшей жены

Голливудский актер Роберт Де Ниро пожаловался на отсутствие денег из-за того, что его бывшая жена светская львица Грейс Хайтауэр буквально разоряет его после развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара находится в бракоразводном процессе с 2018 года. Судья постановил, что бывшая жена должна получать от Де Ниро один миллион долларов в год, а также часть выручки после продажи дома за 20 миллионов долларов. Адвокат актера Кэролайн Краусс сообщила, что в среднем Хайтауэр тратит в месяц 215 тысяч долларов по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными, и у звезды Голливуда кончаются деньги на содержание экс-супруги.

Состояние Де Ниро, по словам юриста, составляет 500 миллионов долларов, но экстравагантный образ жизни его бывшей жены решительно ухудшает его положение. Кроме того, из-за пандемии коронавируса многие кинопроизводства были приостановлены, что также не способствовало росту благосостояния артиста.

Адвокат бывшей жены актера Кевин МакДонаф отклонил заявления Де Ниро о бедности, отметив, что он потратил 450 тысяч долларов на летнюю аренду дома на южном берегу Лонг-Айленда в 2019 году, 150 тысяч долларов на каникулы в День Благодарения и один миллион долларов на своих взрослых детей в 2019 и 2020 годах. Кроме того, звезда регулярно арендует вертолет и летает первым классом, добавил юрист.

Краусс возразила, что экс-супруга резко увеличила свои расходы в последние годы брака и потратила в элитных бутиках более 1,2 миллиона долларов, не имея разрешения на столь крупные покупки.

Голливудский актер Роберт Де Ниро расстался с супругой Грейс Хайтауэр в 2018 году спустя 20 лет брака. Пара поженилась после 10 лет отношений. После двух лет брака муж и жена развелись, однако вскоре сошлись вновь. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011-м — дочь Хелен.