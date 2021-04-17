Раскрыт размер платы музыкантам за каждое прослушивание на Apple Music

Apple платит музыкантам вдвое больше за каждое прослушивание на стриминговом сервисе Apple Music, чем Spotify. Такой размер платы раскрыла газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании к музыкантам и лейблам.

Так, Apple платит один цент (0,77 рубля) за одно прослушивание в Apple Music, а 52 процента выручки от подписок отдает правообладателям. При этом Spotify в среднем платит от трети до половины центра за прослушивание и отдает правообладателям от 75 до 80 процентов выручки. В то же время у сервиса больше пользователей, которые слушают больше музыки.

Однако выплаты музыканты не получают напрямую. Сперва сервисы переводят их равообладателям — лейблам, музыкальным издателям и другим дистрибьюторам.

В январе канадский рэпер Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем в Spotify, он преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний в стриминг-сервисе. Хип-хоп-артист из Торонто стал первым в истории Spotify музыкантом, которому удалось достичь такого результата. Эксперты сайта ChartMasters подтвердили эту информацию. Там подсчитали: у рэпера всего 35,7 миллиарда прослушиваний песен его авторства и еще 14,3 миллиарда — треков других артистов, в записи которых он принимал участие.