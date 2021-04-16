Лидия Федосеева-Шукшина потребовала миллион рублей от сына Алибасова

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в суд на сына ее супруга Бари Алибасова с требованием компенсировать ей моральный вред в размере одного миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам 82-летней актрисы, Бари Алибасов-младший позволял себе в ее адрес публичные оскорбления. «Чего только я не наслушалась от него за все это время! "Сумасшедшая старуха" - это, можно сказать, самый "ласковый" эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще», — рассказала Федосеева-Шукшина.

Недавно она посетила пресс-конференцию пасынка, где он «пошел еще дальше, называя меня и "овощем", и "таджичкой" и другими обидными определениями, не соответствующими действительности», — пожаловалась актриса. Через некоторое время они пересеклись на другом мероприятии, где Алибасов-младший «проскользнул мимо» и не извинился перед мачехой за оскорбления. «Долго думала и приняла решение жесткое. <...> Наказывать – так побольнее, а для него главное деньги», — объяснила свою позицию актриса.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник подтвердила изданию, что направила соответствующую претензию в адрес Бари Алибасова-младшего. Она рассказала, что раньше Федосеева-Шукшина не реагировала на его слова, но «и у ее терпения есть свои пределы». «В своих явно оскорбительных высказываниях он нарушает права Лидии Николаевны на доброе имя, пытается унизить и оскорбить ее», — пояснила она. По словам юриста, в случае победы в суде актриса намерена направить взысканные с пасынка средства на благотворительность.

В марте Лидия Федосеева-Шукшина отменила бракоразводный процесс с Бари Алибасовым через суд. Брак между супругами действителен и сохранен. По словам адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник, все заявления, якобы сделанные продюсером, где тот просит супругу «не препятствовать расторжению брака», сторона актрисы считает манипуляцией противников союза.

28 февраля 2021 года сообщалось, что Алибасов решил воссоединиться с бывшей женой и матерью своего сына Еленой Уронич. 24 декабря прошлого года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом.