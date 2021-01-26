Алибасова оставили без квартиры Федосеевой-Шукшиной

Продюсера Бари Алибасова оставили без московской квартиры его бывшей жены — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Соответствующее решение принял суд, пишет «Московский комсомолец».

Алибасов пытался оспорить отмену сделки по передаче недвижимости в Новой Москве. После того как артистка отписала ее экс-супругу, тот переоформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря. Однако Федосеева-Шукшина заявила, что квартиру никому не дарила — не понимала, какие именно бумаги подписывает.

По словам Алибасова, он всего лишь хотел уберечь недвижимость от махинаций Ольги — дочери артистки. Сама Федосеева-Шукшина намеревалась завещать квартиру детям дочери Марии Шукшиной.

В результате жилье актрисе все же вернули. Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело по факту мошенничества с квартирой, так как не нашел состава преступления.

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