Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу

Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин пообещал положить Бари Алибасова и его представителя в могилу. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пиар-директора продюсера Вадима Горжанкина.

Он заявил, что продюсеру постоянно приходят сообщения от Юрина, где тот обещает расправиться с ним и Алибасовым. В доказательство Горжанкин привел запись с угрозами, утверждая, что на ней звучит голос солиста «На-на». «Еще раз там что-то будет по колдунам — ляжете вместе с колдунами в одну братскую могилу. Вадим, теперь я за вами буду гоняться», — говорит неизвестный мужчина на аудиозаписи, сопровождая речь нецензурной лексикой.

Представитель продюсера вспомнил о госпитализации Алибасова в декабре прошлого года. Он утверждает, что к этому может быть причастен Юрин и его товарищи.

«В контексте подобных сообщений подозрения о недавнем загадочном падении Алибасова с лестницы напрашиваются сами. Не исключено, если это падение или избиение — дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова, а также Ольги Шукшиной, которые действуют под управлением ее адвоката — Юлии Вербицкой-Линник», — заявил пиар-директор Алибасова. Он добавил, что адвокат является «серым кардиналом» этой компании.

24 декабря музыкальный продюсер Бари Алибасов официально развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ранее он заявлял о том, что хочет покончить с жизнью.