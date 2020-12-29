Полицейские вскрыли квартиру Бари Алибасова

Полицейские вскрыли дверь в квартире Бари Алибасова, продюсера обнаружили в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Есть информация, что упал с лестницы. Попросил помощника вызвать скорую. Когда скорая приехала, дверь не открывал. Сейчас пытаемся до него дозвониться», — прокомментировал ситуацию сын продюсера.

Алибасову оказывают помощь. Передается, что он пожаловался на боли в животе. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Российский продюсер Бари Алибасов ранее заявлял о том, что устал от жизни и хочет покончить с собой. До этого он был госпитализирован после передозировки виагрой. 24 декабря он развелся со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.