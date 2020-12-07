Российского продюсера Бари Алибасова выписали из больницы после передозировки виагрой. Он находится дома и восстанавливает силы, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, шоумен все еще чувствует слабость и в настоящее время соблюдает постельный режим.

Горжанкин также добавил, что версия передозировки виагрой еще рассматривается. Он пояснил, что, согласно результатам анализов, отравление этим препаратом присутствовало, однако повлиять могли и те лекарства, которые Алибасов пьет по назначению. «И вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки, где-то оказалось гораздо больше таблеток», — сказал пиар-директор артиста.

Алибасов был госпитализирован 3 декабря. Горжанкин рассказал, что у продюсера резко упало давление. Предполагается, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире шоумена.