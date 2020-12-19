Бари Алибасов захотел покончить с собой

Российский продюсер Бари Алибасов заявил, что устал от жизни и хочет покончить с собой. Об этом в субботу, 19 декабря, его адвокат Сергей Жорин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он рассказал, что созванивался с продюсером, и тот признался, что ему все надоело, в том числе сама жизнь. «Спросил, как лучше покончить с собой», — заявил адвокат.

В начале декабря стало известно о госпитализации Алибасова из-за передозировки виагры. Причиной могло стать употребление препарата для повышения потенции. Упаковки из-под виагры были найдены в квартире продюсера.

9 ноября российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым. По словам ее адвоката, «последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней». Позднее пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин заявил, что танцовщица и помощница продюсера Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.