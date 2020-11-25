Бари Алибасова вызвали на допрос в Следственный комитет

Продюсер Бари Алибасов был вызван на допрос в Следственный комитет России после того, как его бывшая жена Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину по делу о спорной квартире. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ходе опроса Бари Алибасов подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной недвижимости, поведал прессе PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру в Новой Москве. Артистка, как она утверждает, по незнанию переписала недвижимость на Алибасова, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря. Защитник Алибасова Сергей Жорин на это возражал, что Шукшина осознанно пошла на сделку. В октябре Троицкий районный суд Москвы признал договор незаконным. Однако продюсер с адвокатами подал на это решение жалобу. Спустя некоторое время Алибасов и Федосеева-Шукшина расторгли брак.