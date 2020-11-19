Иск Федосеевой-Шукшиной о расторжении брака с Алибасовым зарегистрировали в суде

Иск российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о расторжении брака с музыкальным продюсером Бари Алибасовым зарегистрировали в суде. Об этом сообщает агентство «Москва».

Документ попал в мировой суд Москвы. Иск о расторжении брака супругов, бездетных или имеющих взрослых детей, зарегистрировали в канцелярии суда 18 ноября.

О том, что Федосеева-Шукшина подаст на развод с Алибасовым, стало известно 9 ноября. О планах на развод сообщил PR-директор музыкального продюсера Вадим Горжанкин.

Поводом для подачи заявления, по словам адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, стали многочисленные интервью Бари Алибасова, в которых он заявлял о том, что прекратил общаться с супругой. В сентябре сообщалось, что пара помирилась и передумала разводиться.