Сын Алибасова назвал причину госпитализации отца

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с кровообращением. Причину госпитализации Пятому каналу назвал его сын Бари Алибасов-младший.

Он заверил, что ситуация с продюсером простая, и он чувствует себя нормально. По словам Алибасова-младшего, у отца произошло небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он стал плохо ходить. «Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо», — пояснил сын Алибасова.

Россиянин также опроверг информацию о том, что его отец попал в больницу из-за алкоголя и у него проблемы «от Альцгеймера до алкоголизма». Он отметил, что такие данные распространял пиар-менеджер Алибасова Вадим Горжанкин. «А у него [шоумена] просто последствия покушений, которые были на него», — заключил Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что продюсер оказался в реанимации. После осмотра врача было принято решение о переводе шоумена в отделение интенсивной терапии. В больницу его привез сын.

За последние два месяца Алибасов уже не первый раз попадает в больницу. 3 декабря его госпитализировали из-за передозировки виагры. Предполагалось, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера. Тогда Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление.

В конце декабря он также попал в больницу из-за ушибов ног, возможно, у него сотрясение мозга. Как рассказал Горжанкин, продюссер заявил, что накануне он упал с лестницы и ударился головой.