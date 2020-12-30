Сын Алибасова назвал возможную причину госпитализации отца

Сын российского продюсера Бари Алибасова назвал возможную причину госпитализации отца. Своими предположениями он поделился в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

По словам Бари Алибасова-младшего, отец позвонил ему утром и спросил, как в случае необходимости вызвать скорую помощь. Через некоторое время с ним связалась сотрудница полиции, которая сообщила, что продюсер вызвал врачей, однако они не могут попасть к нему в квартиру. «Я говорю, конечно вскрывать, срочно, потому что у меня эта была та же самая история, как два года назад, когда папа глотнул "Крот"», — рассказал он.

По словам сына продюсера, когда дверь почти взломали, отец наконец сам открыл замок и впустил врачей и полицейских. Медики заподозрили у Алибасова похмелье, но потом осмотрели тело и обнаружили огромную рану от ягодицы до лопатки, «как будто его тащили по асфальту».

При этом продюсер не признался, что с ним произошло. «Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя. Может быть, он отмечал что-то, развод с ненавистной мне [актрисой Лидией Федосеевой-]Шукшиной», — пояснил Алибасов-младший. По его мнению, отец мог употреблять спиртные напитки, который может «окончательно вырубить ему память».

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил, что продюсера доставили в одну из московских больниц. По предварительным данным, у Алибасова ушибы ног и, возможно, сотрясение мозга. По словам пострадавшего, накануне он упал с лестницы и ударился головой. При этом пиар-директор продюсера заявил, что Алибасов не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком.

До этого РЕН ТВ стало известно, что полицейские вскрыли дверь в квартире Алибасова и обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда приехала скорая помощь, дверь никто не открывал.