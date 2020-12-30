Культура
 
Последние новости
Протодиакон Андрей Кураев заявил о сокрытии от него сути обвинения
Стройность 55-летней актрисы на фото в откровенном наряде восхитила поклонников
В США впервые выявили носителя «британского» коронавируса
В России начали создавать лазерные комплексы для борьбы с дронами
Гол на 93-й минуте позволил «Манчестер Юнайтед» выиграть матч АПЛ
Еще больше москвичей смогут записаться на вакцинацию от коронавируса 
Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в США
Захарова пристыдила евродипломата за критику российской вакцины от COVID-19
ВОЗ высказалась о создании базы вакцинированных от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Сын Алибасова назвал возможную причину госпитализации отца

Перейти в «Мою Ленту»
Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын российского продюсера Бари Алибасова назвал возможную причину госпитализации отца. Своими предположениями он поделился в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

По словам Бари Алибасова-младшего, отец позвонил ему утром и спросил, как в случае необходимости вызвать скорую помощь. Через некоторое время с ним связалась сотрудница полиции, которая сообщила, что продюсер вызвал врачей, однако они не могут попасть к нему в квартиру. «Я говорю, конечно вскрывать, срочно, потому что у меня эта была та же самая история, как два года назад, когда папа глотнул "Крот"», — рассказал он.

По словам сына продюсера, когда дверь почти взломали, отец наконец сам открыл замок и впустил врачей и полицейских. Медики заподозрили у Алибасова похмелье, но потом осмотрели тело и обнаружили огромную рану от ягодицы до лопатки, «как будто его тащили по асфальту».

При этом продюсер не признался, что с ним произошло. «Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя. Может быть, он отмечал что-то, развод с ненавистной мне [актрисой Лидией Федосеевой-]Шукшиной», — пояснил Алибасов-младший. По его мнению, отец мог употреблять спиртные напитки, который может «окончательно вырубить ему память».

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил, что продюсера доставили в одну из московских больниц. По предварительным данным, у Алибасова ушибы ног и, возможно, сотрясение мозга. По словам пострадавшего, накануне он упал с лестницы и ударился головой. При этом пиар-директор продюсера заявил, что Алибасов не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком.

До этого РЕН ТВ стало известно, что полицейские вскрыли дверь в квартире Алибасова и обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда приехала скорая помощь, дверь никто не открывал.

Предыстория: Бари Алибасова госпитализировали
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын Алибасова: Папа ничего не помнит, мог отмечать развод с Шукшиной
Полицейские вскрыли квартиру Бари Алибасова
Стала известна причина экстренного вызова медиков в квартиру Алибасова
Бари Алибасова госпитализировали
Другие материалы рубрики
Культура00:03 4 декабря

Приход королевы

Секс, наркотики, рокировка: так ли хорош самый популярный сериал Netflix?
17:0323 декабря

Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался

16:1223 декабря

Умерла певица Рика Зарай

15:4123 декабря

Братья Сафроновы попали в больницу

Культура00:02 3 декабря

Пьянство, одиночество и судьбы россиян

Ю Несбе, Ройзман, Улицкая: кого ждать и что читать на ярмарке Non/fiction
14:3923 декабря

Хореограф рассказал о доводившей танцоров до слез Пугачевой

13:1123 декабря

Поклонники спровоцировали Кристину Асмус на откровения о личной жизни

13:2523 декабря

Okko покажет церемонию «Грэмми» в прямом эфире

Культура00:04 2 декабря

Сегрегируй это

Гангстеры, расизм и ничего хорошего: каким получился новый сезон «Фарго»
10:0023 декабря

Привитый «Спутником V» Оливер Стоун заговорил о роли русских во Второй мировой

00:3023 декабря

Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным и усомнилась в верности мужчин

21:1822 декабря

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Россия
Онищенко объяснил появление ковид-диссидентов в правительстве
«Не вижу повода не выпить»
 
Психологи развеяли популярный миф о праздновании Нового года
Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян
Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса
«Мы уже видели это в 90-е»
Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
Все материалы
Мир
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии
Это просто космос!
 
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению
Одни дома
Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года
Пентагон опроверг слова Байдена о препятствиях при передаче власти
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Онлайн-магазины попросили разрешить им продавать алкоголь в интернете
Российские банки потеряли интерес к золоту
Россия и Белоруссия договорились об объеме поставок нефти
Китайские компании подорожали на триллионы долларов в пандемию
Черная полоса
Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
Все материалы
Силовые структуры
Россия и США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на миллиард рублей
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
Опального отца Сергия конвоировали в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
Рамиль Шамсутдинов«Деды все вымещали на нас»
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали жертвой насилия. Но это не спасет его от тюрьмы
Раскрыта дальнейшая судьба задержанного при штурме опального отца Сергия
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Главный тренер российской молодежки оценил победу над США на чемпионате мира
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Российская молодежка обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Украинка из UFC снялась в бикини
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Родители блогерши не оценили ее видео и выгнали дочь из дома
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Okko назвал самый популярный в 2020 году видеоконтент
На картах Google нашли полностью обнаженную женщину
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
В сети рассказали о самых ужасных подарках на праздники
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих»
В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Девушка не заметила беременности и едва не умерла
Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка
Добрая незнакомка подарила женщине с двумя детьми 11 тысяч рублей
Женщина родила собственную сестру
Все материалы
Porsche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
Российский дизайнер выбрал знаковые автомобили нулевых
Один год — одна модель. Субъективный взгляд на первое десятилетие XXI века
На Украине построили гигантский внедорожник Ukraine
Ждем в 2021: главные премьеры наступающего года
От новых Kia Sportage и Nissan Qashqai до электрического флагмана Mercedes-Benz и кроссовера Ferrari
Infiniti привезет в Россию две новинки в 2021 году
КАМАЗ Супермена: спецмашина МЧС, которая спасает
Видео: автодом, спасательный вездеход и автокран — как и зачем всё это уместили в одной машине
АвтоВАЗ показал салон новой Lada Niva на видео
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы